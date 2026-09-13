Odunpazarı, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-29 mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Odunpazarı, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-29 yendi. Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 15-12 önde geçen konuk takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Odunpazarı deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-29 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Odunpazarı 15-12 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren konuk takım, müsabakadan 36-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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