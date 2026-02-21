Odunpazarı, Göztepe'yi Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında Odunpazarı, sahasında Göztepe'yi 30-24 yendi.
Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi Odunpazarı'nın 15-13 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci devresi farkı açarak sahadan 30-24 galip ayrılan Eskişehir temsilcisi, play-out etabında 2'de 2 yaptı.
