Of'ta Atlı Okçuluk Eğitim Programı - Son Dakika
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Of'ta Atlı Okçuluk Eğitim Programı

Of\'ta Atlı Okçuluk Eğitim Programı
22.06.2026 16:55
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Of'ta Singapur ekibine geleneksel Türk okçuluğu ve biniciliği tanıtıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde geleneksel atlı okçuluk ve binicilik sporları, Singapur'dan gelen ekibe tanıtıldı.

Of Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası eğitim programı kapsamında Singapur'dan gelen 16 kişilik ekibe, Türk okçuluğu ve biniciliğinin incelikleri öğretildi.

Geleneksel Türk sporlarının yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen özel eğitim programında, katılımcılara temel at binme teknikleri, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluğun incelikleri uygulamalı gösterildi.

İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikte gösteri ve eğitimlerin ilgi gördüğüne de dikkati çeken Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel değerlerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve özellikle kendi gençlerimizi bu güzel spora teşvik etmek en büyük gayemizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemizin kültür ve spor alanında uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Singapur, Kültür, Spor, Son Dakika

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