Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı - Son Dakika
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Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş\'ta Başladı

2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın finali Kahramanmaraş'ta yoğun bir katılımla başladı.

07.12.2024 13:16
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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 19 araç ve 38 sporcu yarışıyor.

Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Yarışma Direktörü Sefa Güzelbulut, AA muhabirine, 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın sezon finalinin 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta düzenlenmesinin kente moral olduğunu söyledi.

Güzelbulut, "Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın finali Kahramanmaraş'ta düzenleniyor. 2 gün sürecek yarışlarda 2024 Türkiye Offroad şampiyonu belirlenecek. Yarışmanın ilk günü 4 etap, ikinci gün 3 etap olacak. İlk etapta sporcularımız 9,5 kilometre uzunluğundaki orman parkurunu tamamlayacak. İkinci etapta ise 6 kilometre uzunluğundaki parkurumuzda sporcularımız yarışacak. Yarınki parkuru tamamlanmasının ardından puanlara bakılacak ve sonuç açıklanacak." açıklamasında bulundu.

Şampiyonaya katılan sporcuların içerisinde 3 kadın pilotun yer aldığını ifade eden Güzelbulut, yarışlara tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı - Son Dakika

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