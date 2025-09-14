Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 11. ayağı Şili Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier ???????kazandı.
Şili'de düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, 2 saat 55 dakika 42.1 saniyeyle ilk sırada tamamladı.
Elfyn Evans, liderin 11 saniye gerisinde ikinci, Adrien Fourmaux ise liderin 46.5 saniye arkasında üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında 224 puana ulaşan Ogier, liderliğe yükseldi.
WRC'nin 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi, 16-19 Ekim tarihlerinde Avusturya, Almanya ve Çekya'da düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › Ogier, Şili Rallisi'ni Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?