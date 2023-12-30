Salon: Ankara
Hakemler: Tolga Edis, Ömer Sarı, Umut Memiş
BOTAŞ: Weawer 20, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 7, Allen 15, Reimer 6, Saliha Mandıracı 3, Nihal Güngör Yıldırım, Nisa Yalçın 2, Deniz Üstün
OGM Ormanspor: Suttun 14, Gökşen Fitik 13, Amaral 18, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 12, Doğa Adıcan, Katanic, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan 3, Ceylin Beyza Altunpa, Aleyna Sultan Akdağ
1. Periyot: 21-26
Devre: 39-47
3. Periyot: 51-71
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda BOTAŞ'ı 80-63 yendi.
OGM Ormanspor 17. maçında 11. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 16. karşılaşmasında 10. yenilgisini aldı.
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