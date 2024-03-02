Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Şakacı, Metin Erol, Mustafa Gürhan Soysal
OGM Ormanspor: Sutton 21, Gökşen Fitik 6, Dantas 16, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan, Katanic 5, Banu Şimşek 2
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 9, Fitzgerald 28, Smith 14, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 13, Gizem Mürüvet Uca 2, Zeynep Şevval Gül, Jakobsone
1. Periyot: 17-26
Devre: 37-42
3. Periyot: 58-62
Normal Süre: 70-70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında OGM Ormanspor, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u normal süresi 70-70 eşitlikle biten maçta, uzatma bölümünde 78-76 yendi.
Son Dakika › Spor › OGM Ormanspor, Emlak Konut'u uzatmada yendi - Son Dakika
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sini kazanarak sezonun ilk yarışında birinci oldu. Yarışta ikinci ve üçüncü sıraları ise Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ve Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz elde etti. İlk yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanında liderlik Max Verstappen ve Red Bull'un oldu.
Ankara'da düzenlenen Eskrim Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda kadınlarda Nilahsen Erten, erkeklerde ise Doruk Erolçevik altın madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvada 134 sporcu mücadele etti ve Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, İran, Özbekistan ve Azerbaycan'dan sporcular yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fenerbahçe, galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandığı maçta goller Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'den geldi.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Cengiz Ünder mükemmel bir gol atarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 83-68 mağlup etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?