OGM Ormanspor, Emlak Konut'u uzatmada yendi - Son Dakika
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OGM Ormanspor, Emlak Konut'u uzatmada yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında OGM Ormanspor, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u normal süresi 70-70 eşitlikle biten maçta, uzatma bölümünde 78-76 yendi.

02.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:40
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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Metin Erol, Mustafa Gürhan Soysal

OGM Ormanspor: Sutton 21, Gökşen Fitik 6, Dantas 16, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan, Katanic 5, Banu Şimşek 2

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 9, Fitzgerald 28, Smith 14, Gizem Başaran Turan 10, Wiese 13, Gizem Mürüvet Uca 2, Zeynep Şevval Gül, Jakobsone

1. Periyot: 17-26

Devre: 37-42

3. Periyot: 58-62

Normal Süre: 70-70

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında OGM Ormanspor, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u normal süresi 70-70 eşitlikle biten maçta, uzatma bölümünde 78-76 yendi.

Kaynak: AA

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