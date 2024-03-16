OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 mağlup etti

Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise galibiyetten memnun olduklarını ve Bandırmaspor'a başarılar dilediklerini söyledi.