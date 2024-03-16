OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 mağlup etti

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ziya Özorhon, Sertan Kırklar, Özkan Çağlayan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 12, McCovan 24, Meltem Yıldızhan 14, Hartley 10, Vanloo 7, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 3, Harrigan 5
OGM Ormanspor: Sutton 23, Gökşen Fitik 9, Dantas 11, Onyenwere 17, Esra Ural Topuz 8, Doğa Adıcan 3, Katanic 7, Banu Şimşek
1. Periyot: 23-17
Devre: 45-44
3. Periyot: 58-62
Beş faulle çıkan: 38.34 Esra Ural Topuz (OGM Ormanspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-77 yendi.
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise galibiyetten memnun olduklarını ve Bandırmaspor'a başarılar dilediklerini söyledi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, 4. sette kırmızı kart gördü.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 mağlup etti. İzmit Belediyespor normal sezonu 47 puanla tamamladı.
Çorum'un Alaca ilçesinde faaliyet gösteren Alacagücü Futbol Takımı, Fildişi Sahili uyruklu Ibrahim Abdoul Kader'i transfer ederek ilçe tarihinde bir ilke imza attı. Takımın hedefi bu sezon şampiyonluk.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını da 24-11 önde tamamlayan Bursa ekibi, üstün bir performans sergiledi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 25-17, 25-23, 21-25, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 103 dakika sürdü.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçta 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düşen Bursa ekibi, 51 dakika süren 4. seti '42-40' alarak karşılaşmayı 5. sete taşıdı.
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Sivaslı Belediye Spor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Becao, Çağlar Söyüncü, Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve King kadroda yer almadı. İstanbul'da yapılan hazırlıkların ardından 20 kişilik kadro belirlendi.
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