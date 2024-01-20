OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor\'u mağlup etti

Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Fatma Öztürk, Umut Memiş
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 5, Sutton 4, Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 9, Katanic 7, Amaral 27, Banu Şimşek 2, Doğa Adıcan 2, Sude Naz Bal, Melek Havva Eşit
İlkem Yapı Tarsusspor: Cave 10, Davis 8, Robinson 19, Yağmur Bul 4, Palenikova 4, Büşra Akgün 3, Kübra Erat 3, Aleyna Akaydın 2, Merve Uygul Bostancı 3, Yağmur Cangüven, Işılay Eğin
1. periyot: 19-10
Devre: 35-20
3. periyot: 51-47
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor'u 70-56 mağlup etti.
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