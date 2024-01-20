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OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti - Son Dakika
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OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor'u 70-56 mağlup etti. Maçın salonu Sait Zarifoğlu idi ve hakemler Fatih Güler, Fatma Öztürk ve Umut Memiş'ti. OGM Ormanspor'da Amaral 27 sayıyla öne çıktı. İlkem Yapı Tarsusspor'da ise Robinson 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor\'u mağlup etti
20.01.2024 - 17:09,
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Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Fatih Güler, Fatma Öztürk, Umut Memiş

OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 5, Sutton 4, Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 9, Katanic 7, Amaral 27, Banu Şimşek 2, Doğa Adıcan 2, Sude Naz Bal, Melek Havva Eşit

İlkem Yapı Tarsusspor: Cave 10, Davis 8, Robinson 19, Yağmur Bul 4, Palenikova 4, Büşra Akgün 3, Kübra Erat 3, Aleyna Akaydın 2, Merve Uygul Bostancı 3, Yağmur Cangüven, Işılay Eğin

1. periyot: 19-10

Devre: 35-20

3. periyot: 51-47

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor'u 70-56 mağlup etti.

Kaynak: AA
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