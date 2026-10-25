OGM Ormanspor, Kayseri Basketbol'u 64-57 yenip ligde ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OGM Ormanspor, Kayseri Basketbol'u 64-57 yenip ligde ilk galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 64-57 mağlup etti. Bu sonuç, başkent ekibine ligdeki ilk galibiyetini kazandırırken Kayseri temsilcisi 4. yenilgisini aldı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nihat Çetin, Sami İrek, Caner Bahadır

OGM Ormanspor: Merve Arı 8, Heal 17, Brown 10, Kübra Erat 4, Anigwe 14, Banu Şimşek, Cooks 11, Ayşe Yılmaz, Derin Yaya

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Fair 24, Pelin Gülçelik 5, Jones 18, Mompremier 7, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 2, Kaur 1, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 16-19

Devre: 27-35

3. Periyot: 48-48

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 64-57 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Kayseri takımı, 4. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
BasketbolHalkbankKayseriSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı
16:14
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:25:57. #.0.3#
SON DAKİKA: OGM Ormanspor, Kayseri Basketbol'u 64-57 yenip ligde ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei