Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü

21.04.2022 14:34
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı'da gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı'da gerçekleştirildi.

Koçarlı- İncirliova karayolunda gerçekleştirilen yarışlara il genelinden 90 sporcu Minikler, Küçükler, Yıldızlar ile Gençler (kız-erkek) kategorisinde yarıştı. Koçarlı'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği Yarışları ilçe protokolü ve vatandaşlardan tarafından büyük ilgi görürken yarışmalara Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe kurum ve kuruluş amirleri, ve çok sayıda vatandaş katılarak yarışları izledi.

Yarışlar protokolün start bayrağını indirmesi ile başlarken, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi ile takım halinde derece elden eden okullara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AYDIN

Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA Son dakika haberleri: BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bisiklet, Hisarcık, Koçarlı, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement