Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti - Son Dakika
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Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti

11.05.2022 10:17
Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç yarışlarına katılan 834 öğrenci en iyi hamleyi yapmak için çaba gösterdi.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç yarışlarına katılan 834 öğrenci en iyi hamleyi yapmak için çaba gösterdi. Şenliklerde yüzme ve tenis branşlarında müsabakalara katılan öğrenciler de sporun keyfini yaşadı.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şenlikler çerçevesinde düzenlenen satranç, yüzme ve tenis müsabakaları heyecanlı anlara sahne oldu. Barış Spor Salonu'nda yapılan satranç müsabakalarına katılım yoğundu. Minik, yıldız, küçük ve genç kategorilerinde 139 takım 834 öğrenci derece için hamle yaptı. Başarı için elinden geleni yapan öğrencilerin ortaya koyduğu oyun profesyonellere taş çıkarttı. Uzun süren gün sonunda dereceye giren takım ve öğrenciler kupala ile madalyalarına kavuştu.

Şenlikler çerçevesinde düzenlenen yüzme ve tenis müsabakaları da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Futbolda da Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu büyük çekişme yaşandı. 33 okuldan 462 öğrencinin katıldığı yıldızlar futbol müsabakalarında şampiyonluğa Kara Mehmet Ortaokulu ulaştı. Centilmence geçen müsabakalar sonunda ikinci Ali Durmaz Ortaokulu üçüncü ise İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu oldu.

Kort tenisinde de 142 okuldan 200'e yakın öğrenci mücadele ederken, 5 gün boyunca devam edecek yüzme yarışlarında da 123 okuldan 550 öğrenci derece için mücadele edecek. - BURSA

Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti
Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti
Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti
Öğrenciler en iyi hamle için mücadele etti

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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, Tenis, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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