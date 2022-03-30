Öğrenciler kıyasıya yarıştı. - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler kıyasıya yarıştı.

30.03.2022 15:36
Öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Okullar arası 2022 Yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Atletizm Yarışması gerçekleşti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Okullar arası 2022 Yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Atletizm Yarışması gerçekleşti.

İlk okullarda 3.ve 4 sınıflar, Ortaokullarda 5.6.7 ve 8.sınıflar ve liseleri tüm özel ve devlet okullarını kapsayan atletizim yarışması düzenlendi. 400 metre, 600 metre 800 metre, 1000 metre, 1200 metre parkurlarda koşullar yapıldı. Dereceye giren sporcular ilk okul ve orta okul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, lise okulları ise 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor bayramında ödüllerini alacaklar. Yarışmalarda ilk beşe giren sporculara madalya ve ödül verilecek.

Dereceye giren sporcular ödüllerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayramı töreninde alacaklar. Kategorilerinde yarışan sporcular, en iyi dereceye sahip olmak için koştukça koştu. Gruplar halinde start alan öğrencilerden bazıları yarışı önde tamamlarken, bazıları da finiş çizgisini geçmek için nefes nefese kaldı. Özellikle yaşları küçük sporcular arasında geçen yarışmalar veliler arasında da büyük heyecana neden oldu. - BALIKESİR

Öğrenciler kıyasıya yarıştı.
Öğrenciler kıyasıya yarıştı.
Öğrenciler kıyasıya yarıştı.

YORUMLAR
500
Ortaca'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı Ortaca'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, 19 Mayıs, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğrenciler kıyasıya yarıştı. - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler kıyasıya yarıştı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement