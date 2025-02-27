Öğrenciler Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Taekwondo Yaptı - Son Dakika
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Spor

Öğrenciler Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Taekwondo Yaptı

Öğrenciler Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Taekwondo Yaptı

Düzce'de yurtlarda kalan öğrenciler, sevgi evlerindeki çocuklarla taekwondo etkinliği düzenledi.

27.02.2025 14:43
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DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, sevgi evlerinde ki çocuklarla bir araya gelerek taekwondo yaptı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Mahpeyker Sultan ve Necla Pekolay Kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Düzce'de sevgi evlerinde kalan öğrenciler ile bir araya geldi.

Bahçeşehir Spor salonunda bir araya gelen öğrenciler taekwondo sporunu yaparken, öğrencilere günün hatırası olarak bileklikler hediye edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Öğrenciler Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Taekwondo Yaptı - Son Dakika

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