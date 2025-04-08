Öğrenince çok şaşıracaksınız! Arda Güler için Real Madrid\'e şaka gibi teklif

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen milli futbolcumuz Arda Güler için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

ARSENAL TALİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre; Arsenal, yaz transfer dönemi için Arda Güler'i öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi. İngiliz devinin teknik direktörü Mikel Arteta, Arda'nın potansiyelinden etkilendiğini ve takımın sisteminde genç yıldızın önemli bir yere sahip olabileceğini kulüp yönetimine raporladı.

İLK TEKLİF 30 MİLYON EURO OLACAK

Arsenal'in ilk etapta 30 milyon euroluk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. 20 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

BAŞKAN PEREZ SATMIYOR

İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i Real Madrid'in geleceği olarak gören ve astronomik bir teklif olmadığı müddetçe satmamayı planladığı ve bu teklifi geri çevireceği öne sürüldü.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maça çıktı ve1.170 dakika sahada kaldı. Arda,bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.