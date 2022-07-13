SPOR Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim

13.07.2022 20:31

Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim"Bu sene takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak"Serhan TÜRK / GRAZ - AVUSTURYA,(DHA)- Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, "Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum.

Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim

"Bu sene takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak"

Serhan TÜRK/ GRAZ - AVUSTURYA,(DHA)- Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, "Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer" dedi.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, MOL Fehervar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Oğulcan Çağlayan, "İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de ikinci maçı oynuyoruz. İnşallah sakatlık olmadan, arkadaşlarımın iyi performans vereceği bir maç olur. Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi çalışıyorum. İnşallah Okan hocayla beraber kendi kariyerim için yeni bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

"BU SENE TAKIM ARKADAŞLARINA YARDIMCI OLAN BİR OĞULCAN OLACAK"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Oğulcan, "İnşallah bu sene takıma katkı sağlayan, skor yapan, takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak" diye konuştu.

YORUMLAR
500
SPOR Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı SPOR Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı
Kaynak: DHA

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 20:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement