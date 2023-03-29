Ogün Temizkanoğlu, Stefan Kuntz'un "Favori değiliz" sözünü duyunca çıldırdı: Ne demek bu? - Son Dakika
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Ogün Temizkanoğlu, Stefan Kuntz'un "Favori değiliz" sözünü duyunca çıldırdı: Ne demek bu?

29.03.2023 10:21

Türkiye'nin Hırvatistan'a evinde 2-0 yenildiği mücadeleyi, futbol yorumcusu Ogün Temizkanoğlu değerlendirdi. Alman hocanın "Favori değiliz" ifadesini sert dille eleştiren Temizkanoğlu, "Milli takım teknik direktörüsün ve favori değiliz diyorsun. Ne demek bu?" çıkışında bulundu.

A Milli Takım ile Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Bursa'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 2-0 kaybederken TRT Spor'da yorumcu Ogün Temizkanoğlu, teknik direktör Kuntz'u sert sözlerle eleştirdi.

"NE DEMEKTİR BU?"

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ı favori görmemesine tepki gösteren Temizkanoğlu, "Milli takım teknik direktörüsün ve favori değiliz diyorsun. Ne demek bu? İlk 20 dakikada 2-0 öne geçip içeri girmiş olsak ne olacaktı sürpriz mi olacaktı yani. Benim için olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Ogün Temizkanoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"ÇOK GERİ GİTMİŞ BİR TAKIM GÖRÜYORUZ"

"Kuntz çok sempatik bir insan, Türk insanını da çok seviyor ama bu akşamdan sonra kendisine teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Portekiz maçından sonra çok daha oyun gücü yüksek bir takım beklerken çok geri gitmiş bir takım görüyoruz.

"BİZİM DİLİMİZİ KONUŞAN BİR HOCANIN GELMESİ GEREKİYOR"

Ben de artık ahlar vahlar istemiyorum. Ben mücadele görmek istiyorum, kırılgan olmayan bir takım istiyorum. Bir gol yiyoruz tamamen kırılıyoruz bu olmamasılazım. Hedefi olmayan bir hoca takımı nasıl ikna edecek onu bilmiyorum. Bizim milli takımımıza bizim dilimizi konuşan bir teknik adamın gelmesi gerektiğini düşünüyorum."

YORUMLAR (2)
  • Mustafa BAŞARAN: Zaten o adamı oraya teknik direktör yapanın... ?? Aklına tüküreyim... Yaptınız da noldu??? Hiç bir kariyeri hırsı ve başarı isteği olmayan Teknik direktör demeye bile dilim varmayan bir adamdan daha ne bekliyorsunuz... Yazık Yazık... Türk Milli Takımı bu kadar ucuz mu?... Bu ucuzluğu ve ucubeliği bize yaşatanlara tek diyeceğim şey... O aldığınız maaşlar var ya, bu milletin parası ya... haram olsun... Hakkımı helal etmiyorum... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: kuntz gönderilmek istiyor. Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Ogün Temizkanoğlu, Stefan Kuntz, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ogün Temizkanoğlu, Stefan Kuntz'un 'Favori değiliz' sözünü duyunca çıldırdı: Ne demek bu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ogün Temizkanoğlu, Stefan Kuntz'un "Favori değiliz" sözünü duyunca çıldırdı: Ne demek bu? - Son Dakika
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