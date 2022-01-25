Oğuz Aydın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkan adayı Oğuz Aydın, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda göreve talip olduğunu belirtti.

Aydın, TSYD Ankara Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda uzun yıllar bir çok görevde bulunduğunu belirterek, "Artık değişim zamanı, yenilikçi, dinamik, ilkeli, katılımcı ve hakkaniyetli bir yönetim olarak bu göreve talip olduğumuzu bildirmek istiyorum." dedi.

Federasyon seçiminin yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle 2 kez iptal edildiğini hatırlatan Aydın, "Bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve ekibimizle ziyadesiyle bu işleri 'ben' değil, 'biz' ilkesiyle yaparak federasyonu mevcut durumundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracağının heyecanını yaşamaktayız." diye konuştu.

Federasyondaki rutin işleyişin dışında çok daha farklı ve vizyoner bir yapıyla çalışacaklarını belirten Aydın, "Biz dört mevsim bu spor branşlarının ileriye doğru götürülmesi, 11 tane spor branşı olan bir federasyonun sadece 3 tane spor branşından seçime giriyor olması diğer 9 branşın göz ardı edilmesi veya delegelik haklarının olmaması tabii ki camiamızı derinden üzmekte." ifadelerini kullandı.

Aydın, göreve seçilmeleri halinde yapacaklarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Her konuda ortak bir akılla hizmet edeceğiz. Tüm branşların aktif ve katılımcı olmasını sağlayacağız. Kurullarımızda kadınlara çok yer vereceğiz. Güzel ülkemizin 7 bölgesinde temsilcilikler oluşturacağız. Anında, yerinde hizmeti çözüm odaklı yapacağız. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere diğer illerde de tesisleşmeye ve ofislerimizin olmasına yerinde hizmet vermeye özen göstereceğiz. Kulüplerimize ayni ve nakdi yardımlar sağlayarak düzenleyeceğimiz protokollerle marifetin iltifatsız kalmayacağı, basma kalıp bir mektupla değil güçlü ödül yönetmeliğini hayata geçirip, başarılı olan sporculara, kulüplere, antrenörlere gereken ödülleri vereceğiz. Sponsorluk anlaşmalarımızla bu 11 branşımızın görselliğinin yüksek olmasını, sporcularımızın da her geçen gün sayısını artırmayı düşünüyoruz."