Takımın performansını değerlendiren Okan Buruk: 'Beraberlik bizi biraz üzdü' - Son Dakika
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Takımın performansını değerlendiren Okan Buruk: 'Beraberlik bizi biraz üzdü'

25.07.2023 22:54

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu. Alınan sonucu beğenmeyen Buruk, maçın genelinde takımın daha iyi oynaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Nelsson'un performansını eleştiren Buruk, takım savunmasının daha iyi olması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİK BİZİ BİRAZ ÜZDÜ"

Alınan sonucu beğenmeyen Buruk, "Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları. İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi. Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü" dedi.

'En kötü maçlarından birini oynadı' diye konuşan Okan Buruk, faturayı Nelsson'a kesti

"NELSSON EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI"

Nelsson'u eleştiren Buruk, "Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın performansını değerlendiren Okan Buruk: 'Beraberlik bizi biraz üzdü' - Son Dakika


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