Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı

17.02.2026 21:31
Juventus ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Andrea Cambiaso için kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmazken, bu karar sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk çılgına döndü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini sahasında konuk etti.

CAMBIASSO İÇİN İKİNCİ SARI KART İTİRAZI

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'a bir faul yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu faul sonrası 18. dakikada sarı kart gören Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, İtalyan oyuncuyu uyararak ikinci sarı kartını göstermedi.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK TEPKİ

Hakem Makkelie'nin bu kararı sonrası Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaray teknik heyeti, dördüncü hakeme büyük tepki gösterdi. Okan Buruk, hakeme uzun süre itirazlarını sürdürürken, bu itirazlara katılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu sarı kart gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Güven Ali Güven:
    Galatasaray güzel tiyatro yapıyor 16 17 Yanıtla
  • Ummet Bulut Ummet Bulut:
    Çılgına dönmediği pozisyon mu var ki adam kendini yere atıyor ona da çılgına dönüyor 18 13 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Hakem Türk olsaydı 1 penaltı 1 kırmızı cepteydi. 14 10 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Niye cilgina döndün. Hakem istedigini yaptiramiyormusun. Karsindaki Juventus seni Daha cok ziplatacak 7 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
