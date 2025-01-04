Okan Buruk: Göztepe ile Oynamak Zor, Ancak Kazandık

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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Göztepe ile oynamak gerçekten zor. Championship maçı gibiydi. Top hep havadaydı. Yere indirince iyi işler yaptık. Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Araların ardından ilk maçlara hazırlanmanın zor olduğunu ifade eden Okan Buruk, "1 haftalık aranın ardından dinlendik. Bu aralar sonrası ilk maça hazırlanmak bazen zor oluyor. Konsantrasyonumuz iyiydi. Rakibimizin oyunu beklediğimiz gibi geçti. Çok fazla uzun top, ikinci top. Top bizdeyken kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarı biz de uzun topla oynamaya başladık. Orada sıkıntı yaşadık. Hem üretmekte hem de kaleye gitmekte zorlandık. Çok güzel bir maç olmadığını gördük. İyi bir maçtan çok kazabileceğimiz bir maç olarak düşündüm. Maçın sonunda geriye çekilince pasla çıktıkları gördük onun dışında uzun topla çıktılar. ilk yarıda çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı bir net pozisyon verdik. 1-0 sonrası ikinci golü bulmak oyunu değiştirebilirdi. 3 puanı aldık, oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Puan farkını 11'e çıkarttık. Hedefimiz bunu yukarı doğru götürmek. Kazanmak için maça göre de oynamak gerekiyor" diye konuştu.

'BU MAÇI KAZANACAĞIMIZ KADAR OYNADIK'

Şampiyonluk yolunda takımda stres olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Okan Buruk şöyle konuştu:

"Stres olmaması gerekiyor. Önde olan biziz. Rahatlık da olmaması gerekiyor. İkisinin arasında dengeyi bulmalıyız. Aynı ciddiyetle maçlara çıkmamız gerekiyor. 11 puana çıkarttık farkı. Amacımız maçlarımızı kazanmak, rakibimize bakmamak. Onların puan kaybetmesinden çok biz kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Zor bir maçtı. Göztepe oynaması zor takımlardan birisi. Göztepe ile oynamak gerçekten zor. Championship maçı gibiydi. Top hep havadaydı. Yere indirince iyi işler yaptık. Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık."

'HEM SAVUNMA İÇİN HEM DE HÜCUMDA FARKLI ROLLERİ OYNAYABİLECEK BİRİNİ ARIYORUZ'

Hem savunma hattına hem de hücum hattına takviye yapmak istediklerini söyleyen Okan Buruk, "İlkay herkesin isteyeceği kalitede bir oyuncu. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. O da her zaman söylüyor. Bir gün Galatasaray forması giymesi bütün Galatasaraylıları sevindirir. Şu an Manchester City'de oynamaya devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu orada bitirecek. Orta saha deyince, bugün için Sara'nın performansı muhteşemdi. Çok iyi bir oyun ortaya koydu. Biz Icardi sakatlanınca o profile yakın yine hareketli hem kanatlarda hem merkezde kullanabileceğimiz bir oyuncu bakıyoruz. Transfer daha başlamadı. 12 Şubat'a kadar devam edecek. Elimdeki oyunculardan memnunum. Avrupa'daki başarı için, 3 kulvarda oynamak için genişle bir kadroya ihtiyacımız var. Bazen daraldığımızı hissedebiliyoruz. Hem savunma için hem de hücum da farklı rolleri oynayabilecek birini arıyoruz" diye konuştu.

Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile herhangi bir görüşmeleri olmadığını dile getiren Okan Buruk sözlerini şöyle noktaladı:

"Transfer devamlı değişebiliyor. Şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Berke Özer için herhangi bir görüşmemiz olmadı. Muslera bizim için önemli, değerli. Soyunma odası için önemli bir oyuncu. Ben 2 sene geçirdim. Bu süreçte bu oyuncularla başarılı olduk. Bu oyuncular takımın önemli temelleri. Bu oyuncuların performansı devam ettikçe aynı şekilde biz de devam etmek isteriz. 3'üncü şampiyonluk olursa bu oyuncular sayesinde olacak. Onların düşüncelerine göre de her oyuncumuzla devam etmek isteriz. Sadece oyunculuk için değil. Kaptanımız. Ben hepsiyle devam etmek isterim. İnsanlar değiştirelim istiyor ama devamlılığı gördük. İnşallah 3'üncü şampiyonlukla bunu taçlandırırız."