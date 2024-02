Okan Buruk: Hedefimiz bu maçı kazanarak bir sonraki maçın avantajını yakalamak

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hedefimiz ve amacımız bu maçı kazanarak bir sonraki maçın avantajını yakalamak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüzde 100 olarak bu maça hazırız. Umarım ilk maçı kazanarak ikinci maçtaki avantajı da oraya taşıyarak bu maçtan ayrılırız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında yarın Çek Cumhuriyeti temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Buruk, "Avrupa bizim için önemli ve değerli. Avrupa Ligi'ne geçmemiz ve buradaki hedeflerimize ulaşmak için yarın bizim için önemli ve değerli bir karşılaşma. Burada amacımız maç maç düşünmek. Kendi sahamızda da oynuyoruz. Biliyorsunuz eskisi gibi de değil. Gol avantajının ortadan kalktığı, iki sahada da gollerin eşit olduğu bir oyun ortaya çıkacak ve bu da futbolun aslında bu tür maçlardaki önemini ve zevkini biraz daha arttırdı. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Kendi sahamızda kurduğumuz üstünlük, oyunumuzu taraftarımızla birlikte birleştirdiğimiz zaman neler yapabileceğimizi şu ana kadar gösterdik. Hedefimiz ve amacımız bu maçı kazanarak bir sonraki maçın avantajını yakalamak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liginde geçen senenin şampiyonu. Bu sene de ligde lider durumdalar. Uzun bir aradan çıktılar. Bu dezavantaj mı avantaj mı tam bilemiyorum. Bizim de yüksek tempoda ve yoğun fikstürdeki maçlarımız vardı. Bu maç öncesi hem dinlenme hem çalışma fırsatımız oldu. Yüzde 100 olarak bu maça hazırız. Yine elimizden gelenin en fazlasını, yine her zaman olduğu gibi kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Umarım ilk maçı kazanarak ikinci maçtaki avantajı da oraya taşıyarak bu maçtan ayrılırız. Ama dediğim gibi iyi bir takım. Zor bir rakip. İyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi devam etmek zorundayız. Burada da sabra ihtiyacımız var oyun içerisinde. Galatasaray taraftarına, Galatasaray'a yakışır bir oyun çıkacağından hiçbir şüphem yok. bu anlamda oyuncularıma çok güveniyorum" diye konuştu.

"DÖRT KUPAYI KAZANMAK İÇİN BİR HEDEFTEYİZ"

Amaçlarının Galatasaray'ın başarısı olduğunu ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Bizim yaptığımız takım oyunu. Takım oyunu içerisindeyiz. Ben başında olsam da herkesle birlikte bir performans sergiliyoruz. İnişler çıkışlar olabiliyor. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Özellikle camia olarak bir birliktelik sergiliyoruz. Bu da son 1.5 senede artarak ilerliyor. Bunu ne zaman yakaladığımızı saha içinde de dışarıda da net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik bize galibiyetler ve başarılar getiriyor. Geçen sene bir şampiyonluk getirdi. Bu sene önümüzde daha fazla hedefler var. Birincisi ligdeki hedefimiz, Türkiye Kupası var, Süper Kupa Finali oynayacağız, Avrupa Ligi yine bizim hedeflerimizden biri. Dört kupayı kazanmak için bir hedefteyiz. Bu hedefi gerçekleştirmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Bunu sağladığımızda Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Ben de oyuncularım ile birlikte sahada mücadeleyi ortaya koyuyorum. Stada gelen herkesin bizim oyunumuza katılmasını istiyoruz. Bu birlikteliği yakalamak için de etkili de bir oyun çıkartmamız gerekiyor. Ben de oyuncularım ile birlikte bu oyunu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde her gün farklı hikayeler var. Farklı maçlar var bazen sabırlı olmak gerekiyor. Bazen de dediğim gibi hep beraber en iyisini yapmak ve kazanmak için çok daha farklı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Genel olarak hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Oyun olarak gösterdik. Duruş olarak gösterdik. Şimdi sırada Avrupa Ligi var. Burada da başarılı olmak ve Galatasaray armasını tekrar bir kupayla taçlandırmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Kazandıkça rekorlar geliyor ama kazanan her zaman Galatasaray oluyor" ifadelerini kullandı.

"DERRICK'İN TRANSFERİNİ ERKEN BİTİREBİLSEYDİK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Yeni transfer Serge Aurier'in takıma bugün katıldığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Transfer dönem zor geçiyor. En önemlisi bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Oyuncularımız bize katılmaya başladı. Sadece Serge kalmıştı. O da bugün geldi. Bizim ile beraber olacak. Kadromuzu yine geliştirmeye çalışıyoruz. Yine başkanımız ve yönetim kurulumuz bu anlamda bizim istediğimiz takviyeleri yaptı. Derrick'in transferini erken bitirebilseydik daha farklı olabilirdi. Şu anda da elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli ve tecrübeli oyuncularımız var. Son iki maçta da bunu net bir şekilde gösterdik. Oynadığımız oyunla ve kazandığımız iki zorlu karşılaşmayı kazandık. Bu kadrolar üzerinden takım olduğumuz sürece hiçbir oyuncunun eksikliğini aramamak istiyoruz. Ama bu takım olgusunu yakalamamız gerekiyor. Son iki maçta bunu yakaladık. Kimin olup olmadığı değil oyun çok önemli. Burada da çok önemli ve geniş bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla da 3-4 tarafta da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Sacha önemli bir oyuncuydu tabii ki. Ama onun yerine oynayan bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışacak. Elimdeki oyunculara güvenerek yarın ki maça çıkacağım. Beklentim yüksek ve performans bekliyorum. Bununla ilgili de son iki maç bizim için biraz daha ölçü oldu" dedi.

"GENEL SAKATLIK ANLAMINDA BİR TEK HAKIM ZIYECH KALDI"

Hakim Ziyech dışında takımda sakat oyuncu olmadığını ifade eden Okan Buruk, "Bazen maç maç, bazen de maç sıklığına göre hareket ediyoruz. Oyuncularımızın durumunu görüp karar vermemiz gerekiyor. Onun yanında doğal rotasyon da var. Sakatlıklar oluyor, cezalılar oluyor, başka şeyler oluyor. Bu doğal akışta da oyuncuların değiştiğini görüyoruz. Burada önemli olan oyun anlayışımızı aynı şekilde tutmak. Kim girerse, kim çıkarsa çıksın… Geniş bir kadromuz var. Dönen oyuncularımız oldu. Abdülkerim ve Sergio takıma döndü. Bir tek Hakim Ziyech dışında… Şu anda ufak tefek sıkıntılar oluyor. Hastalık oluyor. Genel sakatlık anlamında bir tek Hakim Ziyech kaldı. Onun dışında sakatlık sıkıntımız yok. Bu döngü içerisinde bazen biz değiştireceğiz bazen de doğal olarak değişecek. Puan kaybına tahammül olmayan bir ligi yaşıyoruz. Hep kazanmak üzerine her şeyimizi oluşturuyoruz. Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Birçok şeyi burada kullanmaya çalışacağız. Zaten çok yüksek bir maç sayısına ulaştık bu zamana kadar. Burada bütün oyuncularımın hazır olması gerekiyor. Hepsine önemli şanslar gelecek" şeklinde konuştu.

"KOPENHAG'I KİMSE TANIMIYOR AMA HERKES KOLAY TAKIM DİYOR"

Hedeflerinin ilk maçta kazanmak olduğunu ifade eden Buruk, "Kopenhag'ı kimse tanımıyor ama herkes kolay takım diyor. Oynadıktan sonra görüyorsunuz ve insanlar da seyrediyor. Biz ilk maçı oynadığımızda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldıktan sonra büyük eleştiri almıştık. Kopenhag'ı nasıl yenemezsiniz diye. Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok. Prag'ta aynı şekilde. Prag da Kopenhag'a elenerek geldi Avrupa Ligi'ne. İki maçta berabere kaldı ve penaltılarda elenerek geldi. İyi bir takım ve gruptan çıkmış bir takım. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Oyun olarak güçlü ve kaliteli oyunculara sahipler. Bu maçı önemsiyoruz, konsantre olduk. Karşımızda da oynayan bir takım var. Onun da altını çiziyorum. Topla oynayan bir takım var. Biz de bu maçları daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yarın tabi ki hedefimiz ilk maçta kazanmak" sözlerini sarf etti.

"OLUMSUZ BİR ŞEY OLURSA TFF'NİN HATALARINDAN BİRİ OLACAK"

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü – Galatasaray maçı hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Eryaman Stadyumu'nda bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz. Gittiğimizde göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda olan bir şey. Marka değerini koruyacak olan taraf TFF. Demek ki oynanmaya uygun gördüler. Sizde stadyumu gördüğümüzde TFF'nin doğru bir karar verip vermediğini net bir şekilde göreceğiz. Biz kumda da toprakta da oynasak kazanmak için oynayacağız. Hangi saha veya zemin olursa olsun oyuncularımızı ona göre hazırlayıp oynayacağız ama sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. 10 günlük bir bakım süresi vardı. Burada bütün sorumluluk TFF'nin. Olumsuz bir şey olursa TFF'nin hatalarından biri olacak" diye konuştu.

Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın iki gündür takımla antrenmanlara çıktığını ve şu an oynayacak durumda olduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.