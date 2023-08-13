Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi - Son Dakika
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Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi

Son Güncelleme: 13.08.2023 00:54

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu. Daha sonra sahaya girerek hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarına uzatma süresiyle ilgili tepkilerde bulundu.

Son şampiyon Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından mücadelenin hakemlerine tepki gösterdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.

UZATMA SÜRESİNE İTİRAZ ETTİ

Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi. 49 yaşındaki teknik adamın, özellikle uzatma dakikalarında sık sık duran oyunun ardından uzatma süresiyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi - Son Dakika
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