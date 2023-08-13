Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi

Son şampiyon Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından mücadelenin hakemlerine tepki gösterdi.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.
Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi. 49 yaşındaki teknik adamın, özellikle uzatma dakikalarında sık sık duran oyunun ardından uzatma süresiyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.
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