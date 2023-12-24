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Okan Buruk: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı' - Son Dakika
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Okan Buruk: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın geneline baktıklarında iki takımın da net pozisyon üretmediğini ve kazanabilecekleri bir maçı berabere tamamladıklarını söyledi.

Okan Buruk: \'Kazanabileceğimiz bir maçtı\'
24.12.2023 - 22:06,
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın geneline baktığımızda iki takımda net pozisyon üretmedi. Herkes sonuca odaklandı. Kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Sözlerine ülke olarak zor günlerden geçildiğini söyleyerek başlayan Okan Buruk, "Oyuna gelince rakibimizin top bizdeyken baskı yapmayacağını biliyorduk. Çok sert baskılar yapan bir takım. Bugün ekstra bekleyen bir takım vardı karşımızda. Oyun içindeki üretkenliğimiz rakibimize göre daha iyiydi. Ama ikinci ve üçüncü bölgeye geçmede iyi işler yapmadık. İlk yarı çok net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Birçok ülkede bu maç yayınlandı ama net olarak ekrana verilmedi. Biz kendimizi eleştiriyoruz ama yayıncının da aslında artık kameralarını fazlalaştırması gerekiyor. Maçın geneline baktığımızda iki takımda net pozisyon üretmedi. Herkes sonuca odaklandı. Kazanabileceğimiz bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"ÜRETKENLİĞİMİZİN ALTINDA KALDIK"

Takım olarak kendi üretkenliklerinin altında kaldıklarını belirten Buruk, "Bugün oyunun genelinde bunu söyleyebiliriz. İsabetli şut vermedik. Hücum hamleleri de yaptık. Gol çıkarabilmeyi düşündük. Bu maçlar çok önemli ve değerli. Herkesin kazanmak istediği maçlar. Aslında bu deplasmanı çok baskı altında bir deplasman olarak geçirmedik. Eksik olan yerimiz daha çok üretebilirdik. Takım olarak da kendi üretkenliğimizin altında kaldık" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA FAUL OLDU"

İki takımın da oyunun hızlanmasını çok istemediğini aktaran Okan Buruk, "Çok fazla faul oldu ve çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem çok erken bir dakikada kenara gelerek pozisyonu anlattı. İki takım da zaman zaman fazla konuştu. Derbi maçları biraz da böyle oluyor. İki takım da oyunun çok fazla hızlanmasına izin verdi. Burada hakemin de durdurduğu yerler oldu" şeklinde konuştu.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

İkinci maçı kendi sahalarında oynayacaklarını söyleyen Buruk, "Kazanmak için geldik, kazanmayı düşündük. Ama kazanamadığımız için deplasmanda oynanan bir maç. Fenerbahçe rakibimiz, ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız" dedi.

"RAKİBİMİZ İKİNCİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ"

İlk yarıda rakibin ikinci bölgeye çekildiğini belirten Okan Buruk, "Rakip analizimizde tabi ki Dzeko ile oynadıkları için sert bir baskı yapan takım değil. İlk yarı özellikle ikinci bölgeye çekildi rakibimiz. İkinci yarı İsmail'in girmesiyle baskıları artırdılar. Kerem kaliteli bir ayak. Bu maçlarda takımı öne taşıyacak oyunculara ihtiyaç var. Fizik olarak üste çıktı. O yüzden Kerem'i düşündük. Davinson bugün oynayacak durumda değildi, onunla ile ilgili de bakacağız" ifadelerini kullandı.

"KEREM DE LUCAS DA OYUN KURMAYA KATILDILAR"

Kerem Demirbay ve Lucas Torreira'nın performansı hakkında konuşan Okan Buruk şu sözleri sarf etti:

"Ligin en çok topla oynayan takımıyız. Rakibimizin karşılarken ki dizilişini biliyorduk. Kerem de Lucas da oyun kurmaya katıldılar. Barış ile yükseğe çıkardık. Rakibin bizim gibi sert baskı yapan takım değil. Alanında daha sert baskılar yapıyordular. Onu ikinci yarıda yaptılar. Kanat beklerimizi yukarı çıkararak Kerem ve Lucas'ı kullandık."

"İKİ DERBİNİN ÜST ÜSTE GELMESİ DERBİNİN ANLAMINI AZALTIYOR"

Süper Kupa'nın tarihini doğru bulmadığını söyleyen Okan Buruk, "Süper Kupa maçı aslında tarih olarak iki derbinin üst üste gelmesi Süper Kupa'nın anlamını azaltıyor. Bu maçın golsüz bitmesi belki oradaki beklentiyi artıracak. Ligde en çok yorulan iki takımın dinleneceği haftada bir derbi koyulması bu oyuncular da insan ve dinlenmeye ihtiyacı var. Bu arada Süper Kupa konulmasını doğru bulmuyorum. Tabi ki gidip oynayacağız müzemize kupayı koymak isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Buruk, Barış Alper'in performansıyla ilgili ise, "Barış Alper'in oradaki performansından memnunuz. Hücumdayken sol bek değil kanat bek gibi oynadı" dedi.

"FRED ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Fred oynadığı zaman Fenerbahçe için çok şey değiştirdiğini söyleyen Okan Buruk, "Fred önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'de oyun içinde önemli rolü olan oyuncu. Bizim için bir şey değişmiyor. Galatasaray'ın oyun planı içerisinde her zaman dominant olmak ve önde oynamak. Ama Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
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