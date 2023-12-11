Okan Buruk: Kopenhag maçında tarih yazmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacakları maçı kazanarak yeni bir tarih yazmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynayacağı Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, gruptaki düğümün yarın oynanacak maçlarda çözüleceğini vurgulayarak, "Üç takımın da Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde devam etme şansı var. Aynı zamanda elenme durumu var. Bizim amacımız burada kazanmak. Kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. O yüzden buraya kazanmak için geldik." dedi.

Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu anlatan Buruk, "Rakibimizin koşu mesafesi ve mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Bütün maçlarında bu direnci gösterdi. Yarın da dirençli bir oyun bekliyoruz. Biz de hem direncimizi hem istediğimizi hem de kalitemizi ortaya koyup, burada kazanmak istiyoruz. Bu stat bizim için değerli. 2000 yılında burada UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Ben de o takımın oyuncularından biriydim. Tekrar burada Galatasaray için bir tarih yazmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz ama maçın ne kadar zor geçeceğini biliyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kazandığı döneme göre daha heyecanlı olduğunu anlatarak, "O bir final maçıydı. Futbolcu olarak bulunmak çok farklı ama teknik adam olarak takımın başında maça çıkmak, Şampiyonlar Ligi'nde yürümek... Takımımızla tekrardan Avrupa'da bir kupa kazanma hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için de çok heyecanlıyım. Bu maç o anlamda benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Kopenhag'a saygısızlığımın olduğunu düşünmüyorum"

Okan Buruk, Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'un Bayern Münih-Kopenhag maçıyla ilgili yorumunu saygısızlık olarak nitelendirmesi hakkında, şunları dile getirdi:

"Bunları görünce 1990'lı yıllara gidiyorum. O yıllarda takımı ve seyirciyi motive etmek için bunlar çok kullanılırdı. Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığımın olduğunu düşünmüyorum. İlk maçtan sonra onların ne kadar iyi takım olduğunu ve grupta herkesi yenebileceklerini söyleyen benim. Bayern Münih takımının grubu garantileyen takım olduğu için bir seviye daha altta oynadığını söyleyebilirim. Mesela yarın başka bir Bayern Münih bekliyorum çünkü son maçını 5-1 kaybetti. Bu maçta daha iyi oynamak zorunda. Ama genel olarak açıklamam Bayern Münih'in oyunuyla ilgiliydi. Kopenhag ile ilgili bir açıklamam olmadığı için saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. Çok beğendiğim, mücadele gücü yüksek bir takım. Bunu da söylüyorum zaten."

Buruk, karşılaşmanın İtalyan hakemi Daniele Orsato hakkında bir soru üzerine, "Son iki maçta hakemlerin kararları hep aleyhimize oldu. Bunu gördük. Ama şu anda oynanmamış bir maç ve yeni bir hakem. Avrupa'nın iyi hakemlerinden biri. O yüzden hakeme yüzde 100 güveniyoruz. Bu maçı kaldırabilecek iyi bir hakem olduğunu düşünüyoruz. İki takım için de adil bir yönetim olacağını umuyorum. Çok üst seviye bir hakem maçta olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı bir basın mensubunun, "Maçtan önce muhtemelen Kopenhag taraftarı tarafından otel önünde havai fişeklerle rahatsız edileceksiniz. Buna bir hazırlığınız var mı?" şeklindeki sorusuna "Sizin bir hazırlığınız var mı?" şeklinde esprili bir yanıt veren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu uzun zamandır hiçbir ülkede görmedim. Sadece bunu burada yaşadım. Başakşehir ile buraya maça geldiğimizde gece 2-3 gibi havai fişeklerle otelin camlarına vurdular. Bir önlem de alınmadı. Yine aynı şeyi bekliyoruz ama bu sefer inşallah polisler önlem alır. Gelen her takıma bunu yapıyorlar. Bu da herhalde burada serbest."

Okan Buruk, maçta herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğuna vurgulayarak, "Herkes takım için oynamak zorunda. Zaten ondan sonra hem takımın başarısı hem de bireysel başarı geliyor. O yüzden bizden 11 kişinin de yarın en iyisini yapması gerekiyor. Devamında girecek oyuncular da en iyisini yapacak ki yarınki maçı kazanalım. Bu beklentim var. Bunu antrenmanda gösterdiler. Maçta da aynısını bütün takımdan bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.