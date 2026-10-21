Okan Buruk Lille maçında 3 değişiklik yaptı, Singo 53 gün sonra kadroda yer aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakasının 11'ine göre Lille karşılaşmasında 3 değişiklik yaptım.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Pierre Mauroy Stadyumu'nda Fransız ekibi Lille ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Lille karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'nin yerine Ismail Jakobs, Lucas Torreira ve Yunus Akgün'e görev verdi.

Wilfried Singo, 53 gün sonra kadroda

Sarı-kırmızılılarda Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Lille müsabakasının kadrosunda yer aldı. Sağ üst arka adale grubundaki sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalan Singo, en son 29 Ağustos tarihinde Süper Lig'deki Göztepe mücadelesinde oynamıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Lille maçıyla 53 gün sonra kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Mario Lemina, Deniz Gül ve Berat Luş bekledi.

Lille'de Berke Özer, 11'de başladı

Fransız temsilcisi Lille'de Türk kaleci Berke Özer, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Lille'de ayrıca diğer Türk futbolcu Başar Önal da yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı yönetimden, Lille Belediyesi'ne ziyaret

Öte yandan karşılaşma öncesinde Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Genel Sekreter Can Natan, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever, Lille Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette potansiyel iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.