Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz

Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16.02.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Buruk'un, ''Kollarımızı açarak bekleriz'' sözleri ise transfer mesajı olarak gündem oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk'un sözleri özellikle transfer mesajıyla gündem yarattı.

"STADYUM CEHENNEME DÖNÜŞÜYOR"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan deneyimli teknik adam, Juventus'un güçlü yönlerine dikkat çekerek, "Spalletti öngörülemez bir teknik adam. Bazen dörtlü, bazen üçlü savunuyor. Juventus'un hücum oyuncuları da öngörülemez. Kenan Yıldız bir fenomen. McKennie referans noktası vermiyor. Conceiçao ise çok özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Avrupa hedefini de vurgulayan Buruk, "Yıllardır ülkede başarılar kazandık. Artık Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi gecelerinde taraftarımızla stadımız adeta cehenneme dönüşüyor" dedi.

ICARDI – OSIMHEN – SANE – LANG MESAJI

Kadrodaki hücum zenginliğine değinen Buruk, "Osimhen'i transfer ettiğimizde çift forvet oynayacağımıza karar vermiştim ama Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de en üst seviyede ve birlikte oynayabilirler. Lang ve Sané de geldi. İlk 11'i seçmek hiç kolay değil" sözleriyle güçlü kadroya dikkat çekti.

"ÇALHANOĞLU'NU KOLLARIMIZI AÇARAK BEKLERİZ"

Röportajın en çok konuşulan bölümü ise Hakan Çalhanoğlu hakkında yaptığı açıklama oldu. Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Diyelim ki... onu kollarımızı açarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, yıldız futbolcu için olası bir transfer mesajı olarak yorumlandı.

Hakan Çalhanoğlu, Okan Buruk, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    bence yeri çok rahat Galatasaray a gelirse fazla değil 3 maç sonra ayağına top geldiği an seyirciler ıslıklar sahada boş boş dolaşır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:42:31. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.