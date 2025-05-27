Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sezonu değerlendirdi. Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına katılan Okan Buruk, Victor Osimhen'in Al Hilal ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

''BİZDE KALMASI İÇİN ÜMİTLİYİZ''

Osimhen'in geleceğiyle ilgili ümitli olduklarını dile getiren Okan Buruk, "Osimhen şartlara bakacak. Burada çok mutlu. Hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Oyuncu geleceğiyle ilgili karar verecek. Burada inanılmaz katkı verdi. Saygı duymak gerekiyor ama bizde kalması için ümitliyiz. Profesyonel bir oyuncu. Bir şeyler konuşuluyor ama seçimi Osimhen verecek. Şartlara bakacak." dedi.

''ANLAŞTIĞI DOĞRU DEĞİL''

Tecrübeli hoca Al Hilal iddialarına da cevap vererek, ''Osimhen'în Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil.'' şeklinde konuştu.