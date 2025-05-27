Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi

Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
27.05.2025 21:18
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Al Hilal ile anlaştığı iddia edilen Victor Osimhen ile ilgili konuşarak, ''Burada inanılmaz katkı verdi. Saygı duymak gerekiyor ama bizde kalması için ümitliyiz. Osimhen'în Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil.'' dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sezonu değerlendirdi. Ekol TV'de Az Önce Konuştum programına katılan Okan Buruk, Victor Osimhen'in Al Hilal ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

''BİZDE KALMASI İÇİN ÜMİTLİYİZ''

Osimhen'in geleceğiyle ilgili ümitli olduklarını dile getiren Okan Buruk, "Osimhen şartlara bakacak. Burada çok mutlu. Hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Oyuncu geleceğiyle ilgili karar verecek. Burada inanılmaz katkı verdi. Saygı duymak gerekiyor ama bizde kalması için ümitliyiz. Profesyonel bir oyuncu. Bir şeyler konuşuluyor ama seçimi Osimhen verecek. Şartlara bakacak." dedi.

''ANLAŞTIĞI DOĞRU DEĞİL''

Tecrübeli hoca Al Hilal iddialarına da cevap vererek, ''Osimhen'în Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil.'' şeklinde konuştu.

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • erkan zengin:
    Adam anlaştı bile bu neyin kafası okannnn 4 11 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    fenerlilere bakar isen anlaştı azrail gibi görüyorlar osimeni 10 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Al Hilal 75 milyon euro verip alsın. Osımhen orda mutsuz olur, ayrılmak istiyorum der. Galatasaraya ucuza satarlar. Araplar üçüne beşine bakmaz. 5 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    adami tutamayiz hayal gormeyelim 0 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    fener ve beşikbaşlılar gitsin dile üste para bile verirler 0 0 Yanıtla
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