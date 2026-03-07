Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi için 4 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi için 4 Değişiklik

Okan Buruk\'tan Beşiktaş Derbisi için 4 Değişiklik
07.03.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde son maçın 11'ine göre 4 oyuncu değiştirdi. Taraftarlar destek verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde sahaya 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre değişiklik yaptı. Buruk; Sacha Boey, Eren Elmalı, Wilfried Singo ve Noa Lang'ın yerine Ismail Jakobs, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı ve Mario Lemina'ya görev verdi.

Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, 2 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai derbiye 11'de başladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus karşı 11'de görev alan iki futbolcu daha sonraki lig ve kupadaki Corendon Alanyaspor müsabakalarında oynamamıştı. Bu karşılaşmalarda Abdülkerim Bardakcı dinlendirilirken, Roland Sallai ise hafif sakatlığından dolayı kadroya alınmamıştı.

En son Juventus mücadelesinde kadroda bulunan fakat oynamayan Yunus Akgün de 2 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torriera, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi ve Yunus Akgün bekledi.

Galatasaray yönetimi, deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlara iftar verirken, ayrıca atkı dağıttı.

Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı derbide

Galatasaray taraftarı, derbide takımını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, üst arama ve bilet kontrolünün ardından stadyuma giriş yaptı. Deplasman tribününde yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftarlar yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde 8 Mart Kadınlar Günü için özel yapılan tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdülkerim Bardakcı, Teknik Direktör, Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi için 4 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:04:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi için 4 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.