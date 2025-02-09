Okan Buruk’tan Çekilme Açıklaması

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Buruk'un şu ifadelerine yer verildi:

"Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."