Okan Buruk'tan Eleştirilere Yanıt

Okan Buruk: "20 maç kazansanız, 21'inciyi kazanamayınca eleştiriler oluyor. Eleştirileceksiniz, bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Eleştiri olursa da bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere onları karşılamanız gerekiyor."