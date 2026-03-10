Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

Okan Buruk\'tan İspanyol hakem için olay eleştiri
10.03.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından açıklamalar yaptı. Maçın hakeminin son anlarda verdiği kartı eleştiren Okan Buruk, ''Hakem açıkçası birine sarı kart göstereyim diye düşündü. Sırf birine kart göstermek için gitti haksız yere Davinson'a sarı kart gösterdi.'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazanılan Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN PRESTİJLİ BİR GALİBİYET''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli. Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık." dedi.

"SKOR 3-0 OLABİLİRDİ"

Daha fazla gol atabileceklerini belirten başarılı hoca, "Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz." yorumunu yaptı.

''KİME KART GÖSTEREYİM DİYE DÜŞÜNDÜ!''

"Korkuyordum, olmadı kart cezalarından. Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Hakem açıkçası birine sarı kart göstereyim diye düşündü. Sırf birine kart göstermek için gitti haksız yere Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ONU DÜŞÜNECEĞİZ"

Deneyimli teknik adam son olarak, "4 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Lig de çok değerli ve önemli. Hemen lig maçını düşünüp, Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Okan Buruk, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 00:06:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.