Okan Buruk\'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazanılan Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN PRESTİJLİ BİR GALİBİYET''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli. Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık." dedi.

"SKOR 3-0 OLABİLİRDİ"

Daha fazla gol atabileceklerini belirten başarılı hoca, "Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz." yorumunu yaptı.

''KİME KART GÖSTEREYİM DİYE DÜŞÜNDÜ!''

"Korkuyordum, olmadı kart cezalarından. Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Hakem açıkçası birine sarı kart göstereyim diye düşündü. Sırf birine kart göstermek için gitti haksız yere Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ONU DÜŞÜNECEĞİZ"

Deneyimli teknik adam son olarak, "4 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Lig de çok değerli ve önemli. Hemen lig maçını düşünüp, Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık." değerlendirmesinde bulundu.