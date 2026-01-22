Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu - Son Dakika
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

22.01.2026 10:44
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atletico Madrid maçında giydiği yüksek topuklu ayakkabılar, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ayakkabılar, maçın ardından paylaşılan görüntülerde dikkat çekti ve kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar tasarımı kaba ve alışılmadık bulurken, bazıları ise Buruk'un tarzını savundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atletico Madrid maçında tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Maç sonrası paylaşılan görüntülerde Okan Buruk'un ayakkabıları dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ayakkabıların tasarımını kaba ve alışılmadık bulduklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Buruk'un tarz tercihini savundu.

GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri haline gelen ayakkabılar, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı ve sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ates null Ates null:
    Ayakkabı Okan'ı giymiş. 46 0 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    yakışıyor adama 4 21 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    kendinden buyuk 25 0 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Boy kısa olunca ne yapacak 18 0 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    topuklu giyemedigi için böyle takılıyor o da erkeğin topuklu giyeni yadirgamamak lazim 13 1 Yanıtla
