Okan Buruk'un Göztepe Rekabeti - Son Dakika
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Okan Buruk'un Göztepe Rekabeti

23.05.2025 11:39
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Okan Buruk, Galatasaray ile Göztepe'ye karşı 8. kez mücadele edecek, tarihi başarılarıyla dikkat çekiyor.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı yarın konuk edecek Göztepe hazırlıklarını sürdürürken, eski teknik direktörü Okan Buruk'a 8'inci kez rakip olacak. Galatasaray'la üst üste 3'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, 2016-2017 sezonunda Göztepe'de çalıştı. 1'inci Lig'de iken takımın başına geçen Buruk, Göztepe ile 25 maça çıktı. 25 maçta 11 galibiyet 7'şer beraberlik ve yenilgi alan tecrübeli teknik adamla sezon bitmeden yollar ayrıldı. Göztepe ise Okan Buruk'un kurduğu takımla sezon sonunda Play-Off şampiyonluğuna ulaştı ve Süper Lig'e yükseldi.

Okan Buruk ise Göztepe'den ayrılmasının ardından adeta kupa koleksiyonu yaptı. İlk olarak Akhisarspor'un başına geçen Buruk, yeşil-siyahlılarla tarihi bir başarı elde edip Türkiye Kupası'nı kazandı. Akhisarspor'a ilk Türkiye Kupası mutluluğu yaşatan Buruk takımı da Avrupa kupalarına taşıdı. Okan Buruk'un diğer bir tarihi başarısı ise Başakşehir'de geldi. Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyonluğa taşıdı ve Süper Lig tarihinde ilk gerçekleştirdi.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

2022 yılından bu yana Galatasaray'ı çalıştıran 51 yaşındaki Buruk, üst üste 3 şampiyonluğun mimarı oldu, Galatasaray'ın 5'inci yıldızı takmasıyla bir kez daha tarihe geçti. Okan Buruk, kariyerinde ise eski takımı Göztepe'ye şu ana kadar 7 kez rakip oldu. Buruk yönetimindeki takımlara karşı Göztepe 2 galibiyet elde ederken, 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Buruk ilk olarak Akhisarspor'un başında Göztepe maçına çıktı.

İLK GALİP GÖZTEPE

Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de Akhisarspor'u evinde 2-0 yendi, deplasmandaki maç 1-1 berabere bitti. Ardından Göz-Göz, 2018-2019 sezonunda Okan Buruk'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor'la karşılaştı. İzmir ekibi evindeki maçı 2-0 kazanırken, Rize'deki müsabakayı 1-0 kaybetti.

SON MAÇ BERABERE

Okan Buruk 2019-2020'de şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'le Göztepe'ye rakip oldu. Göztepe, Başakşehir'e İstanbul'da 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 yenildi. Okan Buruk - Göztepe rekabeti son olarak 2020-2021 sezonunda yaşandı. Göztepe ve Buruk'un başında olduğu Başakşehir'in İstanbul'daki maçı golsüz berabere sona erdi. Göztepe ile Galatasaray yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un Göztepe Rekabeti - Son Dakika

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