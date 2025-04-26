Galatasaray ile üst üste 3, kariyerinde ise dördüncü Süper Lig şampiyonluğuna yürüyen teknik direktör Okan Buruk'a yeni sezon için ciddi ve bir o kadar da kafasını karıştırabilecek teklifler geliyor.
Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 51 yaşındaki teknik adamiçin sezon başından beri İtalyan ekibi Roma'nın yakın takibi var. Çizme temsilcisi, Okan Buruk'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Okan hocaya son ilgi ise astronomik rakamların döndüğü Suudi Arabistan'dan geldi. Fatih Terim'in Al Shabab ile yakaladığı grafik gündemdeyken Suudi Arabistan Pro Ligi'nin üst sıralarda yer alan bir takımın Okan Buruk için nabız yokladığı öğrenildi.
Öte yandan bu takımın deneyimli çalıştırıcıya Galatasaray'da kazandığının 3 katı bir maaş teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı. Körfez ekibinin sezon bitiminin ardından resmi hamle yapması bekleniyor. Okan Buruk, Galatasaray'dan 110 milyon TL kazanıyor. 2025-2026 sezonu için ise TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılacak.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un kafasını karıştıracak dev teklif! Galatasaray'dan aldığının 3 katını verecekler - Son Dakika
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