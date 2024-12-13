Okan Buruk, Victor Nelsson'un yaptığını görünce delirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk, Victor Nelsson'un yaptığını görünce delirdi

Geniş Video İzle

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor. İkinci yarıda oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası teknik direktör Okan Buruk deliye döndü. Buruk'un Nelsson'u azarladığı görüldü.

13.12.2024 10:10  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın son anlarda yediği golle Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u delirtti.

NELSSON'UN YAPTIĞINI GÖRÜNCE DELİRDİ

Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi. Oyuna girmek için kenara gelen yıldız futbolcunun üstünü çıkarmaması sonrası Okan Buruk sinirlendi.

Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler geldi. Bu sezon yedek kaldığı için sorun çıkaran deneyimli ismin, devre arasında başka takıma gitmesi gündemde.

Okan Buruk, Victor Nelsson\'un yaptığını görünce delirdi

Galatasaray, Okan Buruk, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Victor Nelsson'un yaptığını görünce delirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilişim Hurda:
    BATSHUAYI 90 DK OYUNDA TUTUP ZİYECH İ DE OYUNA ALAKALI 10 KİŞİ OYNAYAN TAKIMI 9 KİŞİYE DÜŞÜRÜRSEN GOL YEMEN KAÇINILMAZ OLUR OKAN HOCA YA YAZAR BU PUAN KAYBI HER DEPLASMAN MAÇİNDA YENİ BİR MACERA YAŞIYORUZ 15 2 Yanıtla
  • Cem Kaya:
    o kadar sinirlenmiş ki neredeyse bi kaşık suda boğacakmış, videodan anladığım 4 3 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Abartmamak lazım. Hava çok soğuk . Kendin atkı paltoyla üşüyorsın. Girene kadar sıcak kalmak ismeiştir. 4 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    aptal aptal yorum 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Ankara’daki görüşme sonrası Hakan Fidan ve Blinken açıklama yapıyor Ankara'daki görüşme sonrası Hakan Fidan ve Blinken açıklama yapıyor
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi yaralandı Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Victor Nelsson'un yaptığını görünce delirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.