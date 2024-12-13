Süper Lig devi Galatasaray'ın son anlarda yediği golle Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u delirtti.
Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi. Oyuna girmek için kenara gelen yıldız futbolcunun üstünü çıkarmaması sonrası Okan Buruk sinirlendi.
Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler geldi. Bu sezon yedek kaldığı için sorun çıkaran deneyimli ismin, devre arasında başka takıma gitmesi gündemde.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk, Victor Nelsson'un yaptığını görünce delirdi - Son Dakika
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