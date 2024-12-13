Okan Buruk, Victor Nelsson\'un yaptığını görünce delirdi

Bilişim Hurda:

BATSHUAYI 90 DK OYUNDA TUTUP ZİYECH İ DE OYUNA ALAKALI 10 KİŞİ OYNAYAN TAKIMI 9 KİŞİYE DÜŞÜRÜRSEN GOL YEMEN KAÇINILMAZ OLUR OKAN HOCA YA YAZAR BU PUAN KAYBI HER DEPLASMAN MAÇİNDA YENİ BİR MACERA YAŞIYORUZ