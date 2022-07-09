Okan Kocuk: Arma için savaşıyoruz - Son Dakika
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Okan Kocuk: Arma için savaşıyoruz

09.07.2022 23:54
Okan Kocuk: Arma için savaşıyoruz

"Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz""Galatasaray'da kalabilmek için kiralık gitmiştim""Okan hocamızın da gelmesiyle güzel bir ortam oluştu"Serhan TÜRK / GRAZ(Avusturya), Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, "Biz arma için savaşıyoruz.

"Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz"

" Galatasaray'da kalabilmek için kiralık gitmiştim"

"Okan hocamızın da gelmesiyle güzel bir ortam oluştu"

Serhan TÜRK/ GRAZ(Avusturya), Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, "Biz arma için savaşıyoruz. Birlik içinde olmamız gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de bugün en iyisini yapmaya çalıştık" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu. Avusturya kampının yorucu ve keyifli geçtiğini dile getiren Okan Kocuk, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hoca geldiğinden beri tam bir aile ortamı oldu. Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz. Ama genel olarak kamp güzel geçiyor" diye konuştu."GALATASARAY'DA KALABİLMEK İÇİN KİRALIK GİTMİŞTİM"Galatasaray forması giymenin gururunu yaşadığını ifade eden Okan Kocuk, "Burada olabilmek için kiralık gitmiştim. Daha güçlü dönebilmek için. Sahada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Önümde Muslera var. Bu ligin çok önemli bir kalecisi. Ben oynadığımda o bana çok yardımcı oluyor. Tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Biz arma için savaşıyoruz. Birlik içinde olmamız gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de bugün en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak takım olarak henüz hazır değiliz" şeklinde konuştu."OKAN HOCAMIZIN DA GELMESİYLE GÜZEL BİR ORTAM OLUŞTU"Bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacaklarını hatırlatan Kocuk, şunları dile getirdi: "Avrupa'da yokuz ama Galatasaray nerede olursa olsun hedef her zaman en üst seviyedir. İyi hazırlanıyoruz, transferler de gelecektir. Takımdaşlık da çok iyi. Okan hocamızın da gelmesiyle güzel bir ortam oluştu. Tabii hedef en yukarısı, şampiyon olmak ve kupayı almak. Onun için sahada var gücümüzle çalışacağız. Umarım sezon sonu hedefimize ulaşırız."

YORUMLAR
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Galatasaray, hazırlık maçında mağlup oldu Galatasaray, hazırlık maçında mağlup oldu Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Kocuk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Kocuk: Arma için savaşıyoruz - Son Dakika

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