Okay Yokuşlu'nun Sağlık Durumu Açıklanmıştır

Spor

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi. - TRABZON