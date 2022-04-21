Okçuluk: Dünya Kupası 1. ayak yarışları - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak yarışmasında, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, makaralı yay takım atışlarında, Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Emine Rabia Oğuz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı çeyrek final turunda Hindistan'ı 235-233, yarı finalde de Estonya'yı 234-231'lik skorlarla yenmeyi başardı.
Milli takım, 23 Nisan Cumartesi günü Almanya'ya karşı altın madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA
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