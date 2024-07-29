Okçuluk Erkek Milli Takımı, Çin'i yenerek bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Okçuluk Erkek Milli Takımı, Çin'i yenerek bronz madalya kazandı

Okçuluk Erkek Milli Takımı, Çin\'i yenerek bronz madalya kazandı

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Bu madalya aynı zamanda Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın tarihindeki ilk olimpiyat madalyası oldu.

29.07.2024 18:23
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Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Böylece Okçuluk Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, ilk madalyasını okçulukta kazandı. Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Bu turda Çin ile karşılaşan milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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