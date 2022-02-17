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Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

17.02.2022 23:17
Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Klasik Yay Kadın Milli Takımı Fransa, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise Portekiz ile karşılaşacak.

Slovenya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Klasik Yay Kadın Milli Takımı Fransa, Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise Portekiz ile karşılaşacak.

Lasko kentinde düzenlenen şampiyonada, Mete Gazoz, Muhammed Güneri ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, son 16 turunda Avusturya'ya yenildi.

Gülnaz Büşranur Coşkun, Gizem Özkan ve Assiya Yılmazer'den oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, son 16 turunu bay geçti. Çeyrek finalde Belarus'u yenen milli takım, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney ve Furkan Oruç'tan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Estonya'yı yendi. Milli takım yarı finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Emel Ateş, Emine Rabia Oğuz ve Nehir Sarıhan'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'ya yenildi.

21 yaş altı klasik ve makaralı yay milli takımları yarı finale yükseldi

Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş ve Efe Gürkan Maraş'tan oluşan 21 Yaş Altı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, son 16 turunda bay geçti. Çeyrek finalde Romanya'yı yenen milli takım yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Ceren Koçur, Ece Aleyna Öztürk ve Şevval Yakupoğlu'ndan oluşan 21 Yaş Altı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, son 16 turunda bay geçti. Çeyrek finalde Romanya'yı yenen milli takım, yarı finalde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca ve Yakup Yıldız'dan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım bu turda Romanya ile karşılaşacak.

Hazal Burun, Songül Lök ve İpek Tomruk'tan oluşan 21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde bay geçerek yarı finale yükseldi. Milli takım bu turda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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