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Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

19.02.2022 18:43
Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya kazandı.

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentinde bugün sona eren şampiyonada Ukraynalı rakibini 6-5 yenilen Ceren Koçur, klasik yay 21 Yaş Altı Bireysel Kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

21 yaş altı klasik yay bireysel kadınlar kategorisinde İtalyan rakibini 6-5 yenen Şevval Yakupoğlu, bronz madalyanın sahibi olurken Fransız rakibine 146-150 yenilen Demir Elmaağaçlı, makaralı yay bireysel erkekler kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Milli takım sporcuları organizasyonu 4 takım ve 5 bireysel olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası - Son Dakika Spor


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