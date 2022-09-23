Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak - Son Dakika
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Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak

23.09.2022 10:38
Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta gerçekleştirilecek.

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta gerçekleştirilecek.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası finalleri, 24-25 Eylül'de Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde yapılacak.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde yıl boyunca yapılan üç yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu, şampiyonluk için mücadele edecek.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer alacağı Türkiye Kupası finalleri, makaralı ve olimpik yay kategorilerinde düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Türkiye Kupası, gençlik, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta yapılacak - Son Dakika

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