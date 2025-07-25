Okçulukta Altın Madalya!

Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) Okçuluk Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.
Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Yunus Emre Arslan'dan oluşan milli takım, finalde Hindistan'ı 232-231 yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 5'i altın olmak üzere 7'ye yükseldi.
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