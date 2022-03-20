Okçulukta Milli Takım Seçme Yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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Okçulukta Milli Takım Seçme Yarışmaları yapıldı

20.03.2022 23:53
Okçulukta Milli Takım Seçme Yarışmaları yapıldı

Okçulukta 2022 Milli Takım Seçme Yarışmaları Antalya'da gerçekleştirildi.

Okçulukta 2022 Milli Takım Seçme Yarışmaları Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gloria Sports Arena'da düzenlenen yarışmalara 2021 Türkiye sıralamasında ilk 8'de yer alan sporcular katıldı.

İngiltere Milli Takımı ile Antalya'da ikili kamp yapan sporcular, daha sonra 9 gün süren seçme yarışmalarında birbirlerine üstünlük sağlama mücadelesi verdi.

Sporcular toplam 1300'er ok atarak, sıralama ve bireysel eleme atışları gibi farklı uygulamalarla birbirleri ile yarıştı.

Klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz ilk sırada yer alırken, Samet Ak ikinci, Efe Gürkan Maraş üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ezgi Başaran birinciliği, Aslı Er ikinciliği, Yasemin Ecem Anagöz ise üçüncülüğü elde etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçulukta Milli Takım Seçme Yarışmaları yapıldı - Son Dakika


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