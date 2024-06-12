Okçulukta Olimpiyat Elemeleri ve Dünya Kupası Antalya'da Düzenlenecek

Okçulukta olimpiyat elemeleri ve Dünya Kupası'nın üçüncü etabı, Antalya'da düzenlenecek.
Okçulukta son olimpiyat kotaları sahiplerini Türkiye'de bulacak.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması'nda resmi antrenmanlar yarın yapılacak, müsabakalar ise 14 Haziran'da başlayacak.
Türkiye, organizasyonda kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası elde etmeye çalışacak.
Yarışmada milli takımı Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil edecek.
Milli takımı ilgilendiren klasik yay kadınlar takım müsabakaları, 14 Haziran'da yapılacak. Olimpiyat elemeleri, 17 Haziran'da sona erecek.
Türkiye, erkeklerde daha önce takım halinde olimpiyat kotası almıştı.
Antalya'da okçuluk heyecanı, olimpiyat elemelerinin ardından Dünya Kupası ile sürecek. Kupada üçüncü ayak müsabakaları, 18-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başlayacak organizasyonun son iki gününde madalya karşılaşmaları Konyaaltı Beach Park'ta yapılacak.
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