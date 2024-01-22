 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oktay Dalkıran: Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Oktay Dalkıran: Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz

Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, içinde bulundukları zor süreçte desteğini esirgemeyen Konyaspor taraftarına teşekkür ederek, 'Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz' dedi.

Oktay Dalkıran: Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz
22.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:44
Abone Ol

- Oktay Dalkıran: "Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz"

İSTANBUL - Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, içinde bulundukları zor süreçte desteğini esirgemeyen Konyaspor taraftarına teşekkür ederek, "Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kurada Konyaspor, Sivasspor ile eşleşti. Yeşil-beyazlılar, rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. Kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor As Başkanı Oktay Dalkıran, "Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalmış tüm takımları ve bu turda deplasmanda karşılaşacağımız rakibimiz Sivasspor'a başarılar diliyorum. Güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum. Konyaspor olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçlerde desteğini ve katkısını bizden esirgemeyen başta taraftarımız olmak üzere tüm Konya halkına teşekkür ediyoruz. Bizlerin daima desteklediklerinin bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Önümüzdeki maçlara yoğun bir şekilde hazırlanacağız. Türkiye Kupası'nda da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Önümüzdeki hafta Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz. Kupada mücadele edecek tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Sivasspor, Konyaspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Oktay Dalkıran: Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Oktay Dalkıran: Gaziantep FK maçımızdan galip ayrılarak ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement