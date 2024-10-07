Oktay Derelioğlu\'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Bekar adamım

Spor

Eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

O anlarda basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak eğlence mekanından ayrılan Yalçın hakkında yine sevgili iddiaları çıktı. Candaş Tolga Işık'a katılan Sergen Yalçın bu iddialara sinirlenerek tepki gösterdi.

"BEKAR ADAMIM"

Sezer Çakır ile arkadaş olduklarını ve bunun bilindiğini belirten Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu. Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım. Bir de arkadaşımın eski eşi örf ve adetlerimize çok ters haberler. Haber kötü bir haber" dedi.