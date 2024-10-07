Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Bekar adamım - Son Dakika
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Spor

Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Bekar adamım

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Şu aralar yorumculuk yapan Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile olan yakın arkadaşlıkları hakkında çıkan sevgili iddialarına sert tepki gösterdi. Yalçın, ''Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu... Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım'' dedi.

07.10.2024 10:54  Güncelleme: 11:03
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Eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

O anlarda basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak eğlence mekanından ayrılan Yalçın hakkında yine sevgili iddiaları çıktı. Candaş Tolga Işık'a katılan Sergen Yalçın bu iddialara sinirlenerek tepki gösterdi.

"BEKAR ADAMIM"

Sezer Çakır ile arkadaş olduklarını ve bunun bilindiğini belirten Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu. Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım. Bir de arkadaşımın eski eşi örf ve adetlerimize çok ters haberler. Haber kötü bir haber" dedi.

Oktay Derelioğlu\'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Bekar adamım

Oktay Derelioğlu, Sergen Yalçın, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Bekar adamım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Türk Ak:
    ZENGİNLER YAPARSA PLAYBOY FAKİR YAPARSA IRZ DÜŞMANI,KARAKTERSİZ ,SAPIK VS VS NERDESİN BE ADALET SADECE DEVLETTE DEĞİL İNSANIN İÇİNDE DE KALMAMIŞ ADALET …. PARA BU KADAR GÜÇLÜ OLMA BE YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 27 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    ARKADAŞININ KARISIYLADA TAKILMAZSIN AMA YA …. YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 13 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tâbi yaa her isteğini yapar Para var metres var demektir.. 8 0 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Adam haklı bi salin herkes hayatini yaşasın 6 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    arkadaşının eski eşine yürüyen adam bize yakışmaz racona ters adamlığa ters yakıştıramadım sana tövbe et acilen 5 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    İNANDIM…. YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 1 3 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    son zamanlarda açıklamalarınla futbol dünyasının tepkisini çekiyorsun. şimdide arkadaşının boşandığı eşiyle birlikte olman çok çirkin. bekar olman bu ahlaksız davranışı kapatmaz 4 0 Yanıtla
  • serdar olus:
    Kendin söylüyorsun arkadaşımın eski eşi diye eeee Sergen efendi o zaman gezme beraber gitme bir yere gidicek başka birisi yok mu malesef böyle haberler yaparlar tabi 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Bekar adamım - Son Dakika
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