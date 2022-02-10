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Okul Sporları Adana 1. Bölge Rafting Yarışları başlıyor - Son Dakika

Okul Sporları Adana 1. Bölge Rafting Yarışları başlıyor

10.02.2022 14:11
Okul Sporları Adana 1. Bölge Rafting Yarışları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında yer alan Rafting Spor Dalı Gençler kategori yarışları, 1. bölge Adana'da 14 takımın katılımı ile 11-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında yer alan Rafting Spor Dalı Gençler kategori yarışları, 1. bölge Adana'da 14 takımın katılımı ile 11-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Seyhan Nehri üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Parkı, Girne Köprüsü ve Taşköprü arasında bulunan bölgede yapılacak olan ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından son hazırlıkları tamamlanan rafting yarışmasına Adana'nın yanı sıra İstanbul, Muğla, Aydın, Mersin gibi büyükşehirlerden okulların rafting takımları katılacak.

Yarışların yapılacağı bölgede son hazırlıkları ilgililerle birlikte inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Hamit Yıldırım, İl Müdürleri Muzaffer Çintimar'ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda rafting alanında son hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yıldırım, "3 bölgeden 1. bölge olan Adana'da yapılacak yarışmada 14 takım mücadele edecek. Erkekler, kızlar ve karışık olarak 3 ayrı dalda rafting yarışmaları yapılacak. Adanalıları bu yarışmaları izlemeye davet ediyoruz" dedi. - ADANA

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gençlik, Rafting, Adana, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul Sporları Adana 1. Bölge Rafting Yarışları başlıyor - Son Dakika Spor


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