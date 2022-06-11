Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi

11.06.2022 15:22
Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak Okul Sporları Atletizm finallerinde Türkiye 1'incisi oldu.

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak Okul Sporları Atletizm finallerinde Türkiye 1'incisi oldu.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılan Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak, 80 metre yarışmasında Türkiye 1inci'si oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin her alanda yetişmesi için katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Köyceğiz İlçe Milli Egitim Müdürü Fazıl Karabağ; "Bu mutlulukta pay sahibi olan, sporcularımıza her türlü desteği veren Kaymakamımız Mustafa Maslak'a, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a, Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu'na ve sporcularımıza büyük emek vererek yarışmalara hazırlayan Köyceğiz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi
Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi
Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi
Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi

YORUMLAR
500
Milli sporcular Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası için Karadağ'a gitti Milli sporcular Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası için Karadağ'a gitti 'Başkent Kültür Yolu Koşusu' 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 'Başkent Kültür Yolu Koşusu' 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek
Kaynak: İHA

Atletizm, Köyceğiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz'e 1'incilik geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement